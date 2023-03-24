Reuters: ЕЦБ потребовал от австрийской Raiffeisen Bank уйти из России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен добиться от австрийской «Райффайзен» (Raiffeisen Bank International) закрытия бизнеса в России, сообщает Reuters со ссылкой осведомлённые источники.

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Собеседники агентства утверждают, что давление на банк стали оказывать после того, как неназванный высокопоставленный чиновник США выразил обеспокоенность по поводу бизнеса «Райффайзен» в России.

Отмечается, что от «Райффайзен» не требуют немедленного ухода, однако настаивают на максимально возможном сокращении бизнеса в России, с предоставлением плана действий по прекращению деятельности на российской территории.

Ранее Центробанк РФ исключил банк «Хоум кредит» из реестра значимых на рынке платежных услуг, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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