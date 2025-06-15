СМИ: Иран начал новую атаку на Израиль

Иран начал новую ракетную атаку на Израиль, сообщает IRNA.

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Известно, что в Тель-Авиве прогремели взрывы, работает ПВО. Также ракеты заметили над Иерусалимом.

По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически над всем центром Израиля.

Ранее Израиль не исключил ликвидацию верховного лидера Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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