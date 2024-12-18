Биржевые цены на какао-бобы впервые поднялись выше $12 тысяч за тонну
Биржевые цены на какао-бобы поставили очередной рекорд, подорожав более чем на 12 тысяч долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Отмечается, что с начала недели стоимость продукта выросла более чем на 6% и оказалась на рекордной высоте еще в понедельник, 16 декабря. К 14:30 тонна какао дорожала в рамках дня на 2,89%, до 12,105 тысячи долларов. В ноябре – декабре котировки выросли почти на 30%.
Ранее генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий в разговоре с НСН заявил, что сильнее всего подорожают молочные продукты, содержащие какао и молочный жир, а на товары из натурального молока цена будет самой низкой, передает «Радиоточка НСН».
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