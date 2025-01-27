Россиян предупредили о подорожании шоколада до 25%
В 2025 году цены на шоколад могут вырасти на 15-25%, заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, основной причиной для роста цен на шоколад является неурожай какао-бобов в странах Западной Африки, которые являются крупнейшим поставщиком.
Балынин также отметил, что некоторые продавцы могут сократить упаковки шоколада на 5-10 граммов. В беседе с «Газетой.Ru» он также рекомендовал россиянам, приобретающим шоколад, читать состав продукта и обращать внимание на массу плитки.
Ранее врач-эндокринолог Вероника Савенко заявила, что пристрастие к дубайскому шоколаду может привести к серьезным проблемам со здоровьем, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru