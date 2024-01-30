Qiwi завершила сделку по продаже российских активов
Группа Qiwi завершила сделку по продаже российских активов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что приоритетом Qiwi останется создание акционерной стоимости и обеспечение устойчивого и прибыльного роста бизнеса.
Ранее сообщалось, что российские активы компании будут проданы гонконгской фирме, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. Сумма сделки составила почти 23,8 миллиарда рублей.
В дальнейшем Qiwi планирует осуществить обратный выкуп акций с американской биржи NASDAQ и Московской биржи. Размер выкупа ограничен 10% от количества выпущенных акций. В компании пообещали, что реструктуризация не скажется на работе сервисов и их доступности для клиентов.
Центральный банк России с 26 июля 2023 года ввел ограничения в отношении «Киви банка». Для физических лиц был установлен лимит вывода с Qiwi-кошелька в размере не более тысячи рублей в месяц, напоминает «Радиоточка НСН».
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