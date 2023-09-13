Одна из «дочек» Qiwi приостановила переводы на российские карты и кошельки
Электронную платежную систему Qiwi Uzbekistan, принадлежащую российскому провайдеру платежных услуг Qiwi, внесли в список сервисов, на которые наложены ограничения на международные денежные переводы, сообщили в пресс-службе Qiwi Uzbekistan.
Отмечается, что теперь не получится совершить международный перевод на банковские карты, а также переводы на кошельки Qiwi в России и Казахстане. Кроме того, нельзя оплачивать услуги и финансовые сервисы из-за границы.
Уточняется, что внутри Узбекистана пользователи Qiwi Uzbekistan все еще могут оплачивать услуги местных провайдеров с использованием своих кошельков, а также осуществлять переводы внутри страны.
Ранее Центробанк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление депозитарной деятельности инвестфондов, ПИФов и НПФ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru