Суд подтвердил право родителей отказаться от сделанной ребенком в Сети покупки

Родители имеют право отказаться от покупки, которую ребенок сделал с их аккаунта в интернет-магазине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Второго кассационного суда.

Инстанция рассмотрела дело москвички, чья полуторагодовалая дочь случайно оформила заказ на 102 товара из корзины в интернет-магазине. Россиянка пыталась отменить заказ, однако ей отказали, поскольку товар сразу передали на сборку и отправку. Впоследствии продавец потребовал от женщины оплатить доставку и хранение.

Москвичка пыталась оспорить решение, но сначала суд отказал ей, подчеркнув, что женщина написала в техподдержку площадки вместо официальной электронной почты. Позже суд кассационной инстанции встал на сторону женщины. Отмечалось, что она незамедлительно отказалась от заказа и отправила претензию в установленном порядке.

«Формально сославшись на неисполнение... правил пользования торговой площадкой, доводы истца судебные инстанции проигнорировали, тем самым лишив потребителя права на защиту», - подчеркнули в суде.

Дело направлено на пересмотр.

