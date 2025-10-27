Суд подтвердил право родителей отказаться от сделанной ребенком в Сети покупки
Родители имеют право отказаться от покупки, которую ребенок сделал с их аккаунта в интернет-магазине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Второго кассационного суда.
Инстанция рассмотрела дело москвички, чья полуторагодовалая дочь случайно оформила заказ на 102 товара из корзины в интернет-магазине. Россиянка пыталась отменить заказ, однако ей отказали, поскольку товар сразу передали на сборку и отправку. Впоследствии продавец потребовал от женщины оплатить доставку и хранение.
Москвичка пыталась оспорить решение, но сначала суд отказал ей, подчеркнув, что женщина написала в техподдержку площадки вместо официальной электронной почты. Позже суд кассационной инстанции встал на сторону женщины. Отмечалось, что она незамедлительно отказалась от заказа и отправила претензию в установленном порядке.
«Формально сославшись на неисполнение... правил пользования торговой площадкой, доводы истца судебные инстанции проигнорировали, тем самым лишив потребителя права на защиту», - подчеркнули в суде.
Дело направлено на пересмотр.
Между тем Верховный суд РФ признал законным многократный штраф для водителей за превышение скорости, если нарушение было зафиксировано несколькими камерами, пишет 360.ru.
