Бразилия поддержит вступление Малайзии в БРИКС

Бразилия предоставит Малайзии поддержку в полноценным вступлении в БРИКС. Об этом заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва на полях саммита АСЕАН, проходящего в Малайзии.

«Я хотел бы сказать, что Бразилия будет полностью поддерживать вступление Малайзии в БРИКС в качестве полноправного члена», - поделился политик.

Лула да Силва подчеркнул, что покидает Малайзию «с самыми положительными впечатлениями, какие только можно увезти».

Между тем посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль заявил, что страна отправила заявку на вступление в БРИКС, пишет 360.ru. Пока она не получила ответа.

