Qiwi продаст российские активы компании из Гонконга
Компания Qiwi продаст российские активы гонконгской фирме, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову, заявили в пресс-службе компании.
Сумма сделки составит почти 23,8 миллиарда рублей. После этого Qiwi планирует осуществить обратный выкуп акций с американской биржи NASDAQ и Московской биржи.
Размер выкупа ограничен 10% от всего количества выпущенных акций. В компании пообещали, что реструктуризация не окажет влияния на работу сервисов и их доступность для клиентов.
Центральный банк России 26 июля ввел ограничения в отношении «Киви банка». Для физических лиц установили лимит вывода с Qiwi-кошелька в размере не более тысячи рублей в месяц, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru