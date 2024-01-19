Qiwi продаст российские активы компании из Гонконга

Сумма сделки составит почти 23,8 миллиарда рублей. После этого Qiwi планирует осуществить обратный выкуп акций с американской биржи NASDAQ и Московской биржи.

Размер выкупа ограничен 10% от всего количества выпущенных акций. В компании пообещали, что реструктуризация не окажет влияния на работу сервисов и их доступность для клиентов.

Центральный банк России 26 июля ввел ограничения в отношении «Киви банка». Для физических лиц установили лимит вывода с Qiwi-кошелька в размере не более тысячи рублей в месяц, напоминает «Радиоточка НСН».

