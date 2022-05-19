Не на экспорт. Глава агентства «Рыбсеть» не верит в дефицит красной рыбы

Перебоев с поставками красной рыбы на прилавки российских магазинов не ожидается, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.

Издание «Коммерсант» сообщило 19 мая о том, что после начала специальной военной операции (СВО) на Украине прекращение поставок норвежского лосося вынудило белорусского производителя «Санта Бремор» приостановить поставки семги под брендом «Русское море». Производитель может начать перерабатывать российское сырьё, что приведет к заметному росту себестоимости. Как отмечало издание, российские производители деликатесов из красной рыбы тоже могут столкнуться со снижением доступности сырья.

Как отметила Кирова, с начала проведения СВО цена на рыбную продукцию выросла минимум на 30%, но сейчас на рынке заметна стагнация цен. При том эксперты не прогнозируют каких-то глобальных и катастрофических изменений на прилавках магазинов.

«Ни дефицита, ни повышения цены мы не ожидает. С Дальнего Востока у нас идёт путина, в ходе которой добывают красную лососёвую рыбу – это кета, нерка, кижуч, горбуша. Путина начинается летом и идёт вплоть до октября. Соответственно на прилавки она попадёт в августе-сентябре. Рыбалку в этом году обещают не самую большую – прогнозируется скромный улов, но это вопрос природы и ещё посмотрим, что получится. Будет ли достаточно в нынешних условиях тех объёмов, которые будут добываться на Дальнем Востоке для удовлетворения внутреннего спроса – пока не может сказать никто. У нас большая часть рыбы шла на экспорт. Но учитывая, что сейчас ряд каналов сбыта просто закрыт из-за санкций и многие страны не хотят принимать нашу продукцию, в том числе и рыбную, вполне возможно, что тот объём, который будет переориентирован на внутренний рынок, будет достаточен для того, чтоб не повышать цены», - предположила руководитель аналитического агентства «Рыбсеть».