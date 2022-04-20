Путин заявил об отсутствии оснований для изменения отношения Европы к России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в программах развития необходимо учитывать тот факт, что позиция Естран Запада по отношению к России изменится, сообщает РИА Новости.
Выступая на совещании по вопросам развития металлургического комплекса он призвал вносить изменения в структуру производства и поставок российской металлургической продукции с учётом новых тенденций.
«Нет оснований полагать, что поведение наших партнёров принципиально изменится, и мы должны иметь это в виду, реализуя собственную стратегию развития металлургии как на корпоративном уровне, так и на уровне государства», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин заявил, что стратегия экономического блицкрига Запада в отношении России провалилась.
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