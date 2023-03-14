Путин заявил о наличие рисков для экономики РФ в среднесрочной перспективе

В ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода он отметил, что именно на это рассчитывают недоброжелатели, однако «всё будет нормально».

«Такая опасность действительно существует, мы это понимаем... но, я думаю, что и здесь у нас все будет нормально», - указал глава государства.

Он пояснил, что Россия внедряет «новые инструменты поддержки инновационных отраслей производства», в том числе промышленную ипотека, а также создаёт «определённые правила промышленных кластеров».

Президент добавил, что одна из главных задач - сохранение внутренней конкуренции, которая очень важна для прогресса.

Ранее Путин на совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов заявил, что причиной всех нынешних проблем является развал СССР, сообщает НСН.

