Путин назвал развал СССР причиной нынешних проблем

На совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов он пояснил, что послевоенное мироустройство создали страны-победительницы во Второй мировой войне - США и СССР.

«Все проблемы начались после развала Советского Союза... Потому что... мироустройство, до сих пор оно ещё имеет место быть, оно было создано после Второй Мировой Войны, странами-победительницами... Прежде всего, Соединенными Штатами и Советским Союзом», - сказал глава государства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Запада не получится похоронить Россию как СССР, сообщает НСН.

