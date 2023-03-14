Путин назвал развал СССР причиной нынешних проблем
Президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной всех нынешних проблем является развал СССР, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов он пояснил, что послевоенное мироустройство создали страны-победительницы во Второй мировой войне - США и СССР.
«Все проблемы начались после развала Советского Союза... Потому что... мироустройство, до сих пор оно ещё имеет место быть, оно было создано после Второй Мировой Войны, странами-победительницами... Прежде всего, Соединенными Штатами и Советским Союзом», - сказал глава государства.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Запада не получится похоронить Россию как СССР, сообщает НСН.
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