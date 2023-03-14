Путин указал на огромное падение ВВП Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что ВВП Украины по итогам прошлого года рухнул на 40 процентов, сообщает РИА Новости.
«Но скорее больше, в России тоже есть снижение, но всего на 1,2 процента», - сказал Путин.
В феврале Росстат заявил, что по первой оценке, ВВП России за прошлый год составил в текущих ценах 151 455,6 миллиарда рублей. Это 2,1 процента. На снижение ВВП, отмечает Росстат, повлияло сокращение индекса физического объема добавленной стоимости в ряде отраслей, в частности, в оптовой и розничной торговле, водоснабжении, организации сбора и утилизации отходов и так далее.
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