Путин заявил о яркой тенденции к снижению инфляции в РФ

Он указал, что фиксируется яркая тенденция к снижению инфляции, сообщает RT.

«Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе – 8,1%... Усилия по снижению инфляции дают результат», - заключил глава государства.

Ранее ПУтин заявил, что, по оценкам Центробанка РФ, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

