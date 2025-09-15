Путин заявил о яркой тенденции к снижению инфляции в РФ
Траектория снижения инфляции в России ниже прогнозов правительства и Центробанка. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин.
Он указал, что фиксируется яркая тенденция к снижению инфляции, сообщает RT.
«Если в июле рост потребительских цен составил 8,8%, то в августе – 8,1%... Усилия по снижению инфляции дают результат», - заключил глава государства.
Ранее ПУтин заявил, что, по оценкам Центробанка РФ, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
