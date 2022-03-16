Путин заявил, что доверие к доллару подорвано действиями США и ЕС

Соединенные Штаты и Евросоюз объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией, доверие к доллару как к основной резервной валюте подорвано. Об этом на совещании заявил российский лидер Владимир Путин.

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«Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле», - приводит «Интерфакс» слова главы государства.

Путин отметил, что нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Центрального банка «подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов».

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на сегодняшний день доллар находится в хорошем положении, а остальные валюты крайне нестабильны. Эксперт отметил, что долговой кризис всегда вызывает повышенный спрос на доллар.

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ФОТО: РИА Новости
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