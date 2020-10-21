Путин: в РФ не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии

Власти РФ не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии, приводит РИА Новости слова президента России Владимира Путина.

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», - сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вариант введения нового локдауне в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране не рассматривается.