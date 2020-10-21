Путин: в РФ не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии
Власти РФ не планируют жестких ограничительных мер на фоне пандемии, приводит РИА Новости слова президента России Владимира Путина.
«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», - сказал глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вариант введения нового локдауне в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране не рассматривается.
Песков также объяснил, что весной локдаун вводился из-за внезапности эпидемии COVID-19, когда ещё не было достаточно средств индивидуальной защиты, не было развёрнуто производство, был дефицит ИВЛ.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН скептически оценил прогноз о завершении эпидемии коронавируса в России в следующем году. По его мнению, эпидемия не закончится даже в декабре 2022 года.
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