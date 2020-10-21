«Вектор» разработает объединенную вакцину от коронавируса и гриппа

Новосибирский центр «Вектор» разрабатывает объединенную вакцину против COVID-19 и гриппа, передает РИА Новости.

«Разработка объединённой вакцины против COVID-19 и гриппа идет в центре "Вектор"», - рассказал агентству директор центра Ринат Максютов.

Напомним, первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.

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В России зарегистрирована и вторая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданном новосибирским научным центром «Вектор», сообщил президент РФ Владимир Путин. Пострегистрационные исследования вакцины начнутся уже в ноябре-декабре.

Также на подходе вакцина от Центра имени Чумакова РАН, которая станет уже третьим подобным российским препаратом. В то же время и специалисты Крымского университета имени Вернадского также сообщили о создании своей вакцины от коронавируса.

Тем временем РИА ФАН сообщает, что ученые обнаружили второй путь проникновения коронавируса в клетки.

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ФОТО: РИА Новости
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