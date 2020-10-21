«Вектор» разработает объединенную вакцину от коронавируса и гриппа

В России зарегистрирована и вторая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданном новосибирским научным центром «Вектор», сообщил президент РФ Владимир Путин. Пострегистрационные исследования вакцины начнутся уже в ноябре-декабре.

Также на подходе вакцина от Центра имени Чумакова РАН, которая станет уже третьим подобным российским препаратом. В то же время и специалисты Крымского университета имени Вернадского также сообщили о создании своей вакцины от коронавируса.

Тем временем РИА ФАН сообщает, что ученые обнаружили второй путь проникновения коронавируса в клетки.

