«Вектор» разработает объединенную вакцину от коронавируса и гриппа
Новосибирский центр «Вектор» разрабатывает объединенную вакцину против COVID-19 и гриппа, передает РИА Новости.
«Разработка объединённой вакцины против COVID-19 и гриппа идет в центре "Вектор"», - рассказал агентству директор центра Ринат Максютов.
Напомним, первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.
В России зарегистрирована и вторая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданном новосибирским научным центром «Вектор», сообщил президент РФ Владимир Путин. Пострегистрационные исследования вакцины начнутся уже в ноябре-декабре.
Также на подходе вакцина от Центра имени Чумакова РАН, которая станет уже третьим подобным российским препаратом. В то же время и специалисты Крымского университета имени Вернадского также сообщили о создании своей вакцины от коронавируса.
Тем временем РИА ФАН сообщает, что ученые обнаружили второй путь проникновения коронавируса в клетки.
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