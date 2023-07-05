Путин сообщил об экономических показателях РФ выше ожидаемых
Глава государства Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.
Президент заявил, что экономические показатели страны лучше ожидаемых, что «вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены».
Глава правительства со ссылкой на экспертов заявил, что инфляция в России в годовом исчислении не должна превысить 5%. На начало июля этот показатель составил 3,4 процента.
Ранее Минфин предложил сократить расходы бюджета на 10% с 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru