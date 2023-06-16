Путин: Россия была и будет вовлечена в мировую экономику

«Россия была и будет вовлечена в мировую экономику. Мы уже кардинально упростили регулирование во внешней торговле. В разы уменьшили штрафы за нарушения валютного законодательства, и, я обращаю внимание, полностью убрали случаи внешних недружественных действий», - сказал он.

Он также отметил, что ВВП страны в апреле вырос на 3,3%.