Путин: Россия была и будет вовлечена в мировую экономику

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Россия продолжит принимать участие в развитии мировой экономики.

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«Россия была и будет вовлечена в мировую экономику. Мы уже кардинально упростили регулирование во внешней торговле. В разы уменьшили штрафы за нарушения валютного законодательства, и, я обращаю внимание, полностью убрали случаи внешних недружественных действий», - сказал он.

Он также отметил, что ВВП страны в апреле вырос на 3,3%.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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