«Ведомости»: Минфин предложил сократить расходы бюджета на 10% с 2024 года

По данным издания, с инициативой выступил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, состоявшегося на минувшей неделе. Как сообщили источники, участники встречи отреагировали на предложение в основном негативно, однако не спорили с необходимостью оптимизации расходов. Не поддерживающие инициативу Минфина хотели бы, чтобы ведомства могли самостоятельно определять, какие расходы в приоритете, а от каких можно отказаться.

Отмечается, что Силуанов предложил сокращение незащищенных статей расходов из-за увеличивающегося разрыва между доходами и расходами в бюджете. Альтернативным решением могло бы стать наращивание заимствований, против чего выступает Центробанк: в этом случае доступ коммерческих компаний к кредитам будет ограничен.

Как указал один из источников «Ведомостей», Минфин не учел предполагаемый рост ВВП России, динамику доходов и связанные с курсом рубля обстоятельства. При этом другой собеседник издания отметил, что в ведомстве ориентируются на свежие оценки состояния экономики страны.

Ранее Силуанов заявил о сокращении объема Фонда национального благосостояния (ФНБ) в июне на 63 млрд рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

