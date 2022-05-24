Путин снизил долю обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами была снижена с 80% до 50%, сообщает пресс-служба Кремля.

СМИ назвали рубль лучшей мировой валютой с начала года

В Министерстве финансов России накануне пояснили, что решение связано со стабилизацией валютного курса рубля, который достиг «достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», сообщает RT.

Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко заявил, что сильная национальная валюта делает российскую экономику менее конкурентоспособной в мире, а укрепление рубля и высокие цены на нефть могут закончиться «голландской болезнью».

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ФОТО: Kremlin.ru
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