Путин снизил долю обязательной продажи валютной выручки экспортерами
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами была снижена с 80% до 50%, сообщает пресс-служба Кремля.
В Министерстве финансов России накануне пояснили, что решение связано со стабилизацией валютного курса рубля, который достиг «достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», сообщает RT.
Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко заявил, что сильная национальная валюта делает российскую экономику менее конкурентоспособной в мире, а укрепление рубля и высокие цены на нефть могут закончиться «голландской болезнью».
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