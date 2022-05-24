Путин снизил долю обязательной продажи валютной выручки экспортерами

В Министерстве финансов России накануне пояснили, что решение связано со стабилизацией валютного курса рубля, который достиг «достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», сообщает RT.

Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко заявил, что сильная национальная валюта делает российскую экономику менее конкурентоспособной в мире, а укрепление рубля и высокие цены на нефть могут закончиться «голландской болезнью».