Экономист предупредил о «голландской болезни» из-за сильного курса рубля

По его мнению, укрепление рубля и высокие цены на нефть сдерживают инфляцию, однако это временный эффект, действие которого может закончиться «голландской болезнью».

Он пояснил, что высокий курс нацвалюты может привести к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе.

Домащенко добавил, что решением проблемы могло бы стать ручное сдерживание курса рубля.

Ранее инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что чем слабее курс национальной валюты, тем лучше, так как «крепкий рубль влияет на бюджетные доходы».

