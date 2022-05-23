Экономист предупредил о «голландской болезни» из-за сильного курса рубля

Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко заявил, что сильная национальная валюта делает российскую экономику менее конкурентоспособной в мире, сообщает РБК.

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По его мнению, укрепление рубля и высокие цены на нефть сдерживают инфляцию, однако это временный эффект, действие которого может закончиться «голландской болезнью».

Он пояснил, что высокий курс нацвалюты может привести к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе.

Домащенко добавил, что решением проблемы могло бы стать ручное сдерживание курса рубля.

Ранее инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что чем слабее курс национальной валюты, тем лучше, так как «крепкий рубль влияет на бюджетные доходы».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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