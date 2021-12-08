Путин: Россия выполняет обязательства по энергопоставкам в Европу
Россия выполняет свои обязательства по энергопоставкам как в Грецию, так и в другие страны Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
По словам главы государства, более 40% потребностей Греции в природном газе обеспечивает Россия. Путин отметил, что Россия и дальше продолжит бесперебойные поставки энергоносителей.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что угроза президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС не более, чем слова.
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