Путин: Россия выполняет обязательства по энергопоставкам в Европу

Россия выполняет свои обязательства по энергопоставкам как в Грецию, так и в другие страны Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

По словам главы государства, более 40% потребностей Греции в природном газе обеспечивает Россия. Путин отметил, что Россия и дальше продолжит бесперебойные поставки энергоносителей.

Песков ответил на вопрос о доступе «Роснефти» к экспорту газа в Европу

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что угроза президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС не более, чем слова.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ГазРоссия
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