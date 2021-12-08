Путин: Россия выполняет обязательства по энергопоставкам в Европу

Россия выполняет свои обязательства по энергопоставкам как в Грецию, так и в другие страны Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

По словам главы государства, более 40% потребностей Греции в природном газе обеспечивает Россия. Путин отметил, что Россия и дальше продолжит бесперебойные поставки энергоносителей.