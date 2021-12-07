Песков ответил на вопрос о доступе «Роснефти» к экспорту газа в Европу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в правительстве действительно прорабатывается вопрос доступа компании «Роснефть» к экспорту трубопроводного газа в Европу, сообщает РИА Новости.
«Эта тема действительно прорабатывается в правительстве», - сказал представитель Кремля.
Отвечая на вопрос журналистов о соответствующем поручении Владимира Путина представить к марту 2022 года согласованные предложения по данной теме он заявил, что поручение является служебным, поэтому никаких комментариев по срокам не будет.
Ранее главы «Роснефти» и BP Игорь Сечин и Бернард Луни обсудили возможность поставок в Европу 10 млрд куб. м газа, сообщает RT.
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