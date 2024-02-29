Путин: Россия к 2030 году должна снизить долю импорта до 17% ВВП

«Уже сейчас нужно создать правовую среду для развития отраслей и рынка будущего, сформировать долгосрочный, как минимум до конца текущего десятилетия, заказ на высокотехнологичную продукцию, чтобы компании понимали, по каким правилам им работать», - сказал Путин.

По словам российского лидера, Россия не должна производить все - надо нарастить выпуск потребительских товаров, лекарств, транспортных средств и ряда других продуктов.

Ранее представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в России не производятся потребительские смартфоны, однако постепенно растет производство ноутбуков, что не мешает стране по-прежнему быть зависимой от импорта комплектующих.

