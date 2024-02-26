«Стопроцентная зависимость!»: Россия не может производить смартфоны и ноутбуки

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров и дистрибьюторов электроники сообщило, что за 2023 год средняя стоимость смартфонов, планшетов и ноутбуков увеличилась на 10–15%. Отмечается, что на цены повлияли волатильность курсов валют, рост ключевой ставки ЦБ, а также проблемы с логистикой в Красном море из-за обстрелов хуситами торговых судов. Гуськов рассказал, как обстоят дела с производством электроники в России.

«Потребительские смартфоны в России не производятся, это практически стопроцентный импорт. Мы точно так же зависим от поставок готовой продукции, на которые влияют все глобальные факторы: и колебания курсов международных валют, и проблемы с логистикой. Давайте вспомним начало пандемии, когда мы сталкивались с тем, что международные поставки останавливались. Это вело к серьезным сбоям в цепочке производства и поставок готовой продукции». За последние годы у нас увеличивается производство ноутбуков, но ключевые комплектующие все равно импортные, мы не обладаем полной компонентной базой. То же самое касается и бытовой техники», — сказал Гуськов.

Собеседник НСН также напомнил об одной особенности международного рынка.

«На международном рынке очень ярко выражено международное разделение труда. Любой сбой в этой цепочке скажется на всех странах, связанных с производством и продажей товара. Насколько возрастет конечная цена, будет зависеть от серьезности сбоев, их продолжительности, объемов продукции, которая задерживается», — подытожил он.

Ранее Гуськов заявил, что российские и китайские бренды электроники не вытеснят продукцию Apple, так как у нее есть своя аудитория, которая привыкла к этим продуктам.

