Путин рассказал, отчего у россиян не растут доходы

Реальные доходы граждан России не растут в первую очередь из-за падения цен на энергоносители. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, его эта ситуация очень беспокоит.

«Пока у нас всё росло, нефть-то была 100 долларов и больше за баррель, а сейчас 60 долларов. Разница есть? В два раза почти», — цитирует российского лидера RT.

По словам Путина, в России необходимо изменить структуру экономики, развиваться она должна на собственной базе, передает Ura.ru. При этом люди годами ждать не могут.