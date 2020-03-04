Путин рассказал, отчего у россиян не растут доходы
Реальные доходы граждан России не растут в первую очередь из-за падения цен на энергоносители. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
По его словам, его эта ситуация очень беспокоит.
«Пока у нас всё росло, нефть-то была 100 долларов и больше за баррель, а сейчас 60 долларов. Разница есть? В два раза почти», — цитирует российского лидера RT.
По словам Путина, в России необходимо изменить структуру экономики, развиваться она должна на собственной базе, передает Ura.ru. При этом люди годами ждать не могут.
Глава государства отметил, что страна постепенно уходит от нефтезависимости, но сделать это «одним щелчком пальцев» не удастся, пишут «Известия».
Ранее сегодня в Счетной палате (СП) выразили сомнения в том, что план по снижению бедности в России будет реализован. Социальных мер поддержки, предложенных президентом, может оказаться недостаточно.
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