В Счетной палате сомневаются в сокращении бедных в России

Специалисты Счетной палаты считают, что прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8 процента завышен. Они пояснили, что связано это с тем, что не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население, передает Ura.ru.

В СП считают, что реальными мерами, предложенными президентом Владимиром Путиным, смогут стать лишь программа адресных пособий на детей от трех до семи лет и материнский капитал на первенца.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2018 году в России за чертой бедности жили порядка 18,5 миллиона человек. По ее словам, 70-80% из них (то есть до 14,8 млн - НСН) – это семьи с детьми.



