В Счетной палате сомневаются в сокращении бедных в России
В Счетной палате (СП) выразили сомнения в том, что план по снижению бедности в России будет реализован. Социальных мер поддержки, предложенных президентом, может оказаться недостаточно, сообщает РБК.
Специалисты Счетной палаты считают, что прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8 процента завышен. Они пояснили, что связано это с тем, что не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население, передает Ura.ru.
В СП считают, что реальными мерами, предложенными президентом Владимиром Путиным, смогут стать лишь программа адресных пособий на детей от трех до семи лет и материнский капитал на первенца.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2018 году в России за чертой бедности жили порядка 18,5 миллиона человек. По ее словам, 70-80% из них (то есть до 14,8 млн - НСН) – это семьи с детьми.
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