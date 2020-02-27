В ФНС раскритиковали «налог на богатство» и отмену НДФЛ для бедных
Повышение ставки налога для россиян с высоким доходами не решает вопроса социальной справедливости, так как полученные доходы не покроют всех нужд. Об этом заявил в интервью РБК глава аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России Валерий Засько.
По его словам, «налог для богатых» принесет «копейки» - не более десятков миллиардов рублей дополнительных доходов. Однако с точки зрения пиара такой шаг выглядел бы правильным.
Также, по словам Засько, нецелесообразным является введение необлагаемого налогового минимума для людей с низкими доходами, так как это приведет к значительным потерям в бюджете. Засько оценил отказ от налогов для граждан с доходом на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ, на данный момент составляет 12 130 рублей) в 1,2 триллиона рублей.
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