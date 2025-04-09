Лазарев и Басков проведут народный кастинг для музыкального шоу
Исполнители Сергей Лазарев, Николай Басков и члены экспертной сотни «Ну-ка, все вместе!» проведут «Народный кастинг» для отбора участников нового сезона музыкального шоу, сообщает пресс-служба телеканала «Россия».
Он состоится в пяти городах: 2 мая – во Владивостоке, 5 мая – в Иркутске, 25 мая – в Новосибирске, 28 мая – в Омске, 30 мая – в Санкт-Петербурге.
На кастинг приглашаются исполнители возрастом от 18 лет. Прием заявок продлится в каждом городе до начала съемки.
Лазарев, который вернулся в шоу, заявил, что не может представить себя без этого проекта. «Вы – моя музыкальная семья», — отметил певец.
Ранее Басков посоветовал молодым артистам, как не потерять себя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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