Путин прокомментировал провал «блицкрига» против экономики России словами Марка Твена

Президент РФ Владимир Путин, комментируя провал «экономического блицкрига» против России, вспомнил американского писателя Марка Твена.

Путин: Мрачные прогнозы о будущем экономики России не сбылись

«Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». То же самое и в отношении «блицкрига», касающегося России», - пошутил российский лидер в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава государства вспомнил случай, произошедший в мае 1897 года, когда кто-то распустил слух о тяжёлой болезни, а затем и о смерти писателя, после чего Твен написал в New York Journal письмо с известной фразой.

Ранее Путин заявил, что прямые потери Европы от введенных ею антироссийских санкций за предстоящий год составят 400 млрд долларов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЭкономикаПМЭФВладимир Путин
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