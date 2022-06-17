Путин прокомментировал провал «блицкрига» против экономики России словами Марка Твена

«Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». То же самое и в отношении «блицкрига», касающегося России», - пошутил российский лидер в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Глава государства вспомнил случай, произошедший в мае 1897 года, когда кто-то распустил слух о тяжёлой болезни, а затем и о смерти писателя, после чего Твен написал в New York Journal письмо с известной фразой.

Ранее Путин заявил, что прямые потери Европы от введенных ею антироссийских санкций за предстоящий год составят 400 млрд долларов.