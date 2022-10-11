Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год
Президент РФ Владимир Путин продлил на 2023 год действие экономических контрсанкций, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что ответные меры России, введённые в 2014 году, продлеваются до 31 декабря следующего года. Предыдущий срок действия контрсанкций истекал в конце 2022 года.
Продовольственное эмбарго стало ответом на ограничительные меры стран Запада в отношении России после присоединения Крыма. Контрсанкции запрещают ввоз в РФ мясных и молочных продуктов, рыбы, овощей, фруктов и орехов из США, Австралии, Канады, стран Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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