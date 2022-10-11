Путин продлил продовольственное эмбарго на 2023 год

В документе отмечается, что ответные меры России, введённые в 2014 году, продлеваются до 31 декабря следующего года. Предыдущий срок действия контрсанкций истекал в конце 2022 года.

Продовольственное эмбарго стало ответом на ограничительные меры стран Запада в отношении России после присоединения Крыма. Контрсанкции запрещают ввоз в РФ мясных и молочных продуктов, рыбы, овощей, фруктов и орехов из США, Австралии, Канады, стран Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».