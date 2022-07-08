Путин оценил попытки Европы заместить российские энергоресурсы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции больше вредят вводящим их странам, сообщает РИА Новости.

Путин заявил о провале санкционного блицкрига в отношении России

На совещании с членами правительства он отметил, что, например, попытки заместить российские энергоресурсы, привели к росту цен на газ.

«Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы... результат таких действий ожидаем - это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», - подчеркнул российский лидер.

Ранее русский бизнесмен Андрей Мельниченко заявил, что антироссийские санкции грозят планете крупнейшим за последние 60 лет кризисом продовольствия, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭмбаргоСанкции Против РоссииРоссияЭнергетикаВладимир Путин
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