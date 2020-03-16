Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Министр сельского хозяйства РФ поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца. Такие данные приводятся на сайте Минсельхоза. Также отмечается, что регионы должны проработать возможность наращивания сельскохозяйственного производства в минимальные сроки.

Также стало известно, что Министерстве сельского хозяйства создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на рынках продовольствия.

Между тем, ранее НСН писала, что дефицита продуктов в России из-за коронавируса не ожидается. Однако товары могут подорожать в связи с падением рубля по отношению к доллару. Такую точку зрения высказал исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, отметив, что производство в РФ превосходит потребление. По его словам, «запасов достаточно».

Кроме того, Востриков подчеркнул, что ретейлеров запросили дополнительные поставки, но это не говорит о том, что на продовольственном рынке России возникли проблемы. Производителей и продавцов больше всего в настоящее время тревожит рост курса доллара. Это может привести к подорожанию продуктов.

Между тем, стало известно, что крупные fashion-ритейлеры не исключили, что из-за распространения коронавируса они могут временного закрыть магазины. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники. В частности, ретейлеры не получают новые коллекции из Китая, где фабрики закрылись из-за вспышки COVID-19. Кроме того, посещаемость торговых центров – на фоне распространения заболевания – резко упала.

