Путин поставил задачу увеличения реальных зарплат в РФ на 3–5% за год
Реальная заработная плата в России в текущем году должна вырасти не менее, чем на 3-5%. В то же время, реальные располагаемые доходы населения — на 2-3%. Такую установку озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Тулу.
По словам главы государства, при реальные располагаемые доходы граждан за 2022 год прибавили примерно 0,9%. Однако в текущем году стоит рассчитывать на изменения в лучшую сторону, заметил Путин в ходе посещения завода «Тулажелдормаш».
Как отмечает RT, ранее Путин заявил, что реальные зарплаты в России подрастают, хотя пока довольно скромными темпами. Сегодня президент в очередной раз определил ключевой задачей государства рост реальных доходов граждан и увеличение их благосостояния.
Сегодня в Туле президент проведёт в режиме видеосвязи заседание президиума Государственного совета. Как уточняет НСН, оно будет посвящено развитию отечественной промышленности на фоне антироссийских санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru