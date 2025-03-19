Мостовой рассказал, сколько голов Россия должна забить Гренаде

Российские футболисты должны крупно обыгрывать сборную Гренады. Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой.

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По его мнению, подопечные Валерия Карпина должны забить команде, которая занимает 174-ю строчку в рейтинге ФИФА, «голов 10».

«Ну, должны забить голов 10, не меньше. Вот мой прогноз», - написал Мостовой.

Сборная России по футболу сыграет с национальной командой Гренады 19 марта. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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