Мостовой рассказал, сколько голов Россия должна забить Гренаде
19 марта 202516:27
Российские футболисты должны крупно обыгрывать сборную Гренады. Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой.
По его мнению, подопечные Валерия Карпина должны забить команде, которая занимает 174-ю строчку в рейтинге ФИФА, «голов 10».
«Ну, должны забить голов 10, не меньше. Вот мой прогноз», - написал Мостовой.
Сборная России по футболу сыграет с национальной командой Гренады 19 марта. Матч пройдёт в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru