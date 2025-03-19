Таксист-отравитель получил 17 лет колонии
Суд в Казани приговорил травившего и грабившего пассажиров таксиста к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Сообщается, что осужденный отбудет наказание в колонии строгого режима.
Судом установлено, что преступления мужчина совершал преступления в 2023 году. Он предлагал своим пассажирам напитки, в которые было подмешано сильнодействующее вещество. Пользуясь беспомощностью жертв, он обворовывал их, одним из пострадавших стал 16-летний несовершеннолетний.
В результате действий преступника одного из потерпевших спасти не удалось.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что предложение добавить в приложение такси тревожную кнопку позволит обезопасить водителей и пассажиров и не потребует существенного финансирования. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru