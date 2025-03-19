Таксист-отравитель получил 17 лет колонии

Сообщается, что осужденный отбудет наказание в колонии строгого режима.

Судом установлено, что преступления мужчина совершал преступления в 2023 году. Он предлагал своим пассажирам напитки, в которые было подмешано сильнодействующее вещество. Пользуясь беспомощностью жертв, он обворовывал их, одним из пострадавших стал 16-летний несовершеннолетний.

В результате действий преступника одного из потерпевших спасти не удалось.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что предложение добавить в приложение такси тревожную кнопку позволит обезопасить водителей и пассажиров и не потребует существенного финансирования. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

