Таксист-отравитель получил 17 лет колонии

Суд в Казани приговорил травившего и грабившего пассажиров таксиста к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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Сообщается, что осужденный отбудет наказание в колонии строгого режима.

Судом установлено, что преступления мужчина совершал преступления в 2023 году. Он предлагал своим пассажирам напитки, в которые было подмешано сильнодействующее вещество. Пользуясь беспомощностью жертв, он обворовывал их, одним из пострадавших стал 16-летний несовершеннолетний.

В результате действий преступника одного из потерпевших спасти не удалось.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что предложение добавить в приложение такси тревожную кнопку позволит обезопасить водителей и пассажиров и не потребует существенного финансирования. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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