На Кубани увеличилась площадь пожара на атакованной ВСУ нефтебазе

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани, на которую упали обломки беспилотника Вооружённых сил Украины, увеличилась до 3 750 квадратных метров. Об этом сообщает региональный Оперативный штаб.

Горевшую после двух атак дронов нефтебазу в Воронежской области потушили

Отмечается, что горит резервуар, из которого ранее была обнаружена утечка нефтепродуктов. Также специалисты тушат запорную арматуру и горящие нефтепродукты.

«В тушении пожара задействованы 276 человек и 105 единиц техники, а также два пожарных поезда», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе потушили пожар, возникший на нефтекомплексе после атаки ВСУ, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВСУНефтепродуктыПожарКраснодарский Край

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