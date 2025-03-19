На Кубани увеличилась площадь пожара на атакованной ВСУ нефтебазе

Отмечается, что горит резервуар, из которого ранее была обнаружена утечка нефтепродуктов. Также специалисты тушат запорную арматуру и горящие нефтепродукты.

«В тушении пожара задействованы 276 человек и 105 единиц техники, а также два пожарных поезда», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе потушили пожар, возникший на нефтекомплексе после атаки ВСУ, сообщает RT.