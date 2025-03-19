Минфин готовит требования для желающих вернуться в РФ иностранных компаний

В кулуарах Crypto Summit он указал, что эти требования необходимо согласовать, как внутри правительственной подкомиссии, так и с ключевыми ведомствами.

«Это Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго, с теми ведомствами, которые работают, с которыми мы работаем в рамках правительственной подкомиссии», - уточнил Чебесков.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в случае возращения французский концерн Renault не сможет вернуть свою долю в российской компании за один рубль, сообщает RT.

