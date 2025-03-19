Минфин готовит требования для желающих вернуться в РФ иностранных компаний

Минфин РФ работает над списком требований для иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

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В кулуарах Crypto Summit он указал, что эти требования необходимо согласовать, как внутри правительственной подкомиссии, так и с ключевыми ведомствами.

«Это Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго, с теми ведомствами, которые работают, с которыми мы работаем в рамках правительственной подкомиссии», - уточнил Чебесков.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что в случае возращения французский концерн Renault не сможет вернуть свою долю в российской компании за один рубль, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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