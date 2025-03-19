СБУ заочно предъявила обвинения телеведущему Борису Корчевникову
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в оправдании военных действий российскому телеведущему Борису Корчевникову.
В сообщении ведомства в частности говорится, что в многочисленных эфирах Корчевников неоднократно оправдывал ведение ВС РФ военных действий в рамках спецоперации, публично призвал к захвату всей территории Украины и физическому уничтожению ее граждан.
СБУ обвиняет Корчевникова в нарушении ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 и ч. 2 ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также незаконное пересечение госграницы Украины.
Борис Корчевников — гендиректор телеканала «Спас» и ведущий на телеканале «Россия 1».
Ранее в марте СБУ возбудила дело против исполнителей Григория Лепса и Шамана (Ярослав Дронов).
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