Макрон заявил о намерении развернуть против России гиперзвуковое оружие

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что к 2035 году Франция развернет для сдерживания России гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками. Об этом сообщила газета Le Figaro.

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В ходе визита на авиабазу Люксей-Сен-Совер президент Франции заявил, что это будет первая база, на которую поступят самолеты Rafale с гиперзвуковым оружием.

Макрон добавил, что основой французской доктрины ядерного сдерживания станет создание военно-воздушных сил, которые смогут противостоять всем современным силам ПВО.

Ранее Макрон заявил, что Париж может поставить Киеву дополнительные истребители Mirage. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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