Макрон заявил о намерении развернуть против России гиперзвуковое оружие

В ходе визита на авиабазу Люксей-Сен-Совер президент Франции заявил, что это будет первая база, на которую поступят самолеты Rafale с гиперзвуковым оружием.

Макрон добавил, что основой французской доктрины ядерного сдерживания станет создание военно-воздушных сил, которые смогут противостоять всем современным силам ПВО.

Ранее Макрон заявил, что Париж может поставить Киеву дополнительные истребители Mirage. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

