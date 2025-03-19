Макрон заявил о намерении развернуть против России гиперзвуковое оружие
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что к 2035 году Франция развернет для сдерживания России гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками. Об этом сообщила газета Le Figaro.
В ходе визита на авиабазу Люксей-Сен-Совер президент Франции заявил, что это будет первая база, на которую поступят самолеты Rafale с гиперзвуковым оружием.
Макрон добавил, что основой французской доктрины ядерного сдерживания станет создание военно-воздушных сил, которые смогут противостоять всем современным силам ПВО.
Ранее Макрон заявил, что Париж может поставить Киеву дополнительные истребители Mirage. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru