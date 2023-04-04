Путин осмотрел цеха завода «Тулажелдормаш»
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Тулу побывал на заводе «Тулажелдормаш». Это одно из ведущих предприятий по выпуску тяжелой путевой техники, а также оборудования для строительства, реконструкции и эксплуатации железных дорог.
Как отмечают «Известия», продукция «Тулажелдормаша» также работает на железных дорогах стран СНГ. Путин пообщался с коллективом предприятия.
Сегодня в Туле президент должен провести в формате видеоконференции заседание президиума Государственного совета. На повестке дня – вопрос развития российской промышленности в условиях санкционного режима.
Основной доклад сделают губернатор Тульской области Алексей Дюмин, возглавляющий профильную комиссию Госсовета по вопросам промышленности, и заместитель председателя правительства, глава Минпромторга Денис Мантуров.
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