Путин осмотрел цеха завода «Тулажелдормаш»

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Тулу побывал на заводе «Тулажелдормаш». Это одно из ведущих предприятий по выпуску тяжелой путевой техники, а также оборудования для строительства, реконструкции и эксплуатации железных дорог.

Как отмечают «Известия», продукция «Тулажелдормаша» также работает на железных дорогах стран СНГ. Путин пообщался с коллективом предприятия.