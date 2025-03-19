Трамп поручил своей администрации подключаться к контактам с Россией

Он также заявил, что США могут добиться полного прекращения огня в зоне боевых действий на Украине в течение пары недель, а ослабление антироссийских санкций последует за договоренностью о прекращении огня на Украине.

Ранее Трамп признался, что общался с российским лидером и до разговора, состоявшегося 18 марта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

