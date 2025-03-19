Режиссера «47 ронинов» арестовали за растрату

В США арестовали режиссера Карла Эрика Ринша, который снял фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом в главной роли, сообщает CВS News.

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По данным прокуратуры он присвоил, выделенные Netflix средства на создание научно-фантастического шоу. Первоначально ему было переведено $44 млн, а затем ещё дополнительно $11 миллионов.

«Вместо того чтобы использовать дополнительные деньги для завершения производства, Ринш тихо перевел их на личный брокерский счет, где совершил ряд неудачных инвестиций, в результате которых за два месяца было потеряно около половины из 11 миллионов», - говорится в заявлении прокуратуры.

На оставшиеся средства режиссер приобрел пять автомобилей Rolls-Royce и один Ferrari.

Ранее сумма вменяемых бывшему главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому взяток превысила 200 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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