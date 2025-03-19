Режиссера «47 ронинов» арестовали за растрату
В США арестовали режиссера Карла Эрика Ринша, который снял фильм «47 ронинов» с Киану Ривзом в главной роли, сообщает CВS News.
По данным прокуратуры он присвоил, выделенные Netflix средства на создание научно-фантастического шоу. Первоначально ему было переведено $44 млн, а затем ещё дополнительно $11 миллионов.
«Вместо того чтобы использовать дополнительные деньги для завершения производства, Ринш тихо перевел их на личный брокерский счет, где совершил ряд неудачных инвестиций, в результате которых за два месяца было потеряно около половины из 11 миллионов», - говорится в заявлении прокуратуры.
На оставшиеся средства режиссер приобрел пять автомобилей Rolls-Royce и один Ferrari.
Ранее сумма вменяемых бывшему главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому взяток превысила 200 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин готовит требования для желающих вернуться в РФ иностранных компаний
- Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «175 на 175»
- Мостовой рассказал, сколько голов Россия должна забить Гренаде
- СБУ заочно предъявила обвинения телеведущему Борису Корчевникову
- Таксист-отравитель получил 17 лет колонии
- На Кубани увеличилась площадь пожара на атакованной ВСУ нефтебазе
- Трамп поручил своей администрации подключаться к контактам с Россией
- Британия сняла санкции с российского бизнесмена Ахмедова
- Макрон заявил о намерении развернуть против России гиперзвуковое оружие
- Режиссера «47 ронинов» арестовали за растрату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru