Голикова: рост реальных зарплат в России за последние 5 лет превысил 22%

Вице-премьер отметила, что рост реальной заработной платы отметили в 22 регионах страны. Наилучшую динамику увеличения зарплат демонстрируют Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Бурятия. Среди федеральных округов лидерами стали Сибирский и Уральский федеральные округа.

По ее словам, среднедушевой доход россиян вырос на 12,5% в прошлом году.

Ранее Голикова заявила, что 3,6 миллиона российских граждан вышли из бедности при поддержке правительства.

