Голикова: рост реальных зарплат в России за последние 5 лет превысил 22%
Рост реальных зарплат за последние 5 лет в России, по предварительным данным, составил 22,1%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Вице-премьер отметила, что рост реальной заработной платы отметили в 22 регионах страны. Наилучшую динамику увеличения зарплат демонстрируют Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Бурятия. Среди федеральных округов лидерами стали Сибирский и Уральский федеральные округа.
По ее словам, среднедушевой доход россиян вырос на 12,5% в прошлом году.
Ранее Голикова заявила, что 3,6 миллиона российских граждан вышли из бедности при поддержке правительства.
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