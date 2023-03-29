Голикова: рост реальных зарплат в России за последние 5 лет превысил 22%

Рост реальных зарплат за последние 5 лет в России, по предварительным данным, составил 22,1%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Голикова заявила, что правительство продолжит работать над снижением бедности

Вице-премьер отметила, что рост реальной заработной платы отметили в 22 регионах страны. Наилучшую динамику увеличения зарплат демонстрируют Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Бурятия. Среди федеральных округов лидерами стали Сибирский и Уральский федеральные округа.

По ее словам, среднедушевой доход россиян вырос на 12,5% в прошлом году.

Ранее Голикова заявила, что 3,6 миллиона российских граждан вышли из бедности при поддержке правительства.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияЗарплатыТатьяна Голикова

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