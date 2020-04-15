Путин поручил освободить от НДФЛ доплаты медикам

Медицинский персонал, работающий с больными коронавирусом, должен получить установленные властями доплаты «чистыми». Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства в среду, 15 апреля.

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Глава государства поручил министру финансов Антону Силуанову освободить эти доплаты от налога на доходы физических лиц.

Предложение доплачивать врачам, работающим с больными коронавирусом, 80 тысяч рублей в месяц Владимир Путин сделал во время предыдущего совещания, которое транслировали федеральные каналы. Медицинские работники среднего звена и врачи скорой помощи должны получить доплаты в размере 50 тысяч рублей, младший медперсонал, водители, медсёстры и фельдшеры скорой помощи — по 25 тысяч рублей, объявил он. На эти цели правительство РФ уже выделило 50 миллиардов рублей.

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ФОТО: Kremlin.ru
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