Путин поручил освободить от НДФЛ доплаты медикам

Глава государства поручил министру финансов Антону Силуанову освободить эти доплаты от налога на доходы физических лиц.

Предложение доплачивать врачам, работающим с больными коронавирусом, 80 тысяч рублей в месяц Владимир Путин сделал во время предыдущего совещания, которое транслировали федеральные каналы. Медицинские работники среднего звена и врачи скорой помощи должны получить доплаты в размере 50 тысяч рублей, младший медперсонал, водители, медсёстры и фельдшеры скорой помощи — по 25 тысяч рублей, объявил он. На эти цели правительство РФ уже выделило 50 миллиардов рублей.

