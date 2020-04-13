Правительство выделило 50 млрд рублей на доплаты медикам

Выплаты предназначены в том числе медикам в медучреждениях, подведомственных силовым структурам, передаёт ТАСС.

Доплаты вводятся по поручению президента РФ Владимира Путина. На прошлой неделе он предложил дополнительно выплачивать врачам, среднему медицинскому персоналу и младшему персоналу, борющимся с коронавирусом, по 80 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей в месяц соответственно. Ежемесячные премии в размере 50 тысяч рублей также предусмотрены врачам скорой помощи, по 25 тысяч получать водители, фельдшеры и медсёстры «скорой».

