Правительство выделило 50 млрд рублей на доплаты медикам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусом Covid-19. Об этом глава правительства сообщил в понедельник, 13 апреля, на совещании с вице-премьерами.
Выплаты предназначены в том числе медикам в медучреждениях, подведомственных силовым структурам, передаёт ТАСС.
Доплаты вводятся по поручению президента РФ Владимира Путина. На прошлой неделе он предложил дополнительно выплачивать врачам, среднему медицинскому персоналу и младшему персоналу, борющимся с коронавирусом, по 80 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей в месяц соответственно. Ежемесячные премии в размере 50 тысяч рублей также предусмотрены врачам скорой помощи, по 25 тысяч получать водители, фельдшеры и медсёстры «скорой».
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