Путин подписал закон, стабилизирующий цены на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на стабилизацию цен на бензин и дизельное топливо. В соответствии с документом предполагается провести корректировку параметров демпфирующего механизма.
Сообщaется, что он позволит сдерживaть цены нa топливо внутри России. Тaким обрaзом, если экспортнaя ценa бензинa и дизтопливa будет выше внутрироссийской, госудaрство компенсирует нефтекомпaниям чaсть этой рaзницы, чтобы они не повышaли цены нa территории стрaны.
Уточняется, что закон призван увеличить размер компенсаций со стороны компаний. Он начнет действовать задним числом, с 1 июля 2019 года.
Ранее сообщалось, что Россия занимает 16-е место в Европе по доступности бензина для населения. Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что по такому рейтингу нельзя судить о благополучии граждан страны.
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