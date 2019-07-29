В недоступности бензина для россиян обвинили «жирных котов» из кабмина

Собеседник НСН отметил, что Россию было бы правильнее сравнивать не с Люксембургом, который по площади чуть больше Москвы, а с Канадой.

«Канада достаточно большая по территории, там большие расстояния для перевозок, климат похож. По сравнению с Канадой потребление бензина и дизельного топлива на душу населения в России снижено в три раза. Если бы имели возможность столько бензина, сколько нужно для нормальной работы экономики и нормальной жизни населения, мы покупали бы в три раза больше. А мы этого не можем сделать, потому что получаем недостаточно денег. И неважно, на каком месте мы находимся среди европейских государств. Россия тоже европейское государство, но условия жизни, необходимость переездов, в России в разы отличается от того, что мы видим в Европе. Да, этот рейтинг такой забавный, является отправным пунктом для обсуждения – не более того. У России есть масса возможностей: мы, действительно, главная нефтедобывающая страна в мире, и у нас могла бы быть цена на бензин и дизельное топливо ниже, чем она сложилась сейчас. Неуклюжие попытки нашего правительства административными мерами зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо, вызывают жалость и неприязнь одновременно… 75 процентов цены топлива – это налоги. 20 процентов – прямые производственные затраты. 3 процента – логистика. И только два процента – доходы нефтяников. Когда правительство говорит о том, что жирные нефтяники могли бы немножко затянуть пояса и цены на бензин понизить – они либо демонстрируют полную некомпетентность, либо показывают, что они обманывают своих граждан. Жирными котами здесь являются не нефтяники, а наши министры экономического блока и вице-премьер, который за них отвечает – господин Силуанов», - добавил Танкаев.

Танкаев напомнил, что с 1 января 2019 года власти зафиксировали цены на топливо, при этом одновременно существенно подняли налоговую нагрузки на отрасль. В таких условиях розничная цена топлива должна была подскочить примерно на 9 рублей, и тогда нефтяная промышленность не пострадала бы. Однако, подчеркнул собеседник НСН, нефтяная промышленность получила мощный удар.

«Все нефтеперерабатывающие заводы в России одновременно стали убыточными. Те из них, которые входят в вертикально интегрированные компании (29 из 37) – дотируются за счет нефтедобывающих подразделений. Но они свернули все программы реконструкции и все программы строительства новых мощностей. У нас никакого развития в нефтепереработке нет, и долгое время не будет. Это, во-первых. Во-вторых – независимые НПЗ. Они производили примерно десять процентов всего бензина в стране. Эти восемь заводов не могут дотироваться и, естественно, разоряются. Вся наша страна находится на грани бензинового кризиса, потому что потребление потихоньку растет, а производство падает. На прошлой неделе был зафиксирован антирекорд – минимальный уровень переработки нефти за последние несколько лет. Это последствия решения правительства. В этой ситуации нужно снимать налоговое бремя, необходимо полностью отказаться от акциза, и тогда цены на бензин и дизельное топливо на заправках – несколько упадут. Пресс со стороны государственного бюджета, который не дает экономике развиваться, несколько ослабнет, и тогда можно будет надеяться на то, что экономика будет не стагнировать, а, может быть, по чуть-чуть, но развиваться», - заявил эксперт.

Ранее Танкавев в эфире НСН рассказал, почему заявления Киева о намерении покупать газ в Катаре можно сравнить с самоубийством.

