В недоступности бензина для россиян обвинили «жирных котов» из кабмина
Эксперт энергетического рынка рассказал в эфире НСН, почему неплохой для России рейтинг о доступности бензина неуместен на фоне десятков миллионов бедных граждан.
Россия занимает 16-е место в Европе по доступности бензина для населения. По данным РИА Новости, на среднюю зарплату в России можно купить 927 литров 95-го. Больше всего топлива могут купить жители Люксембурга (2,9 тыс. литров), норвежцы (2,2 тыс. литров) и австрийцы (более 1,9 тыс. литров). Самым «золотым» бензин оказался на Украине – там на среднюю зарплату можно приобрести лишь 279 литров.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что по такому рейтингу нельзя судить о благополучии граждан страны.
«У нас очень много говорят о средних покупательных способностях. Этот рейтинг тоже оперирует средними цифрами. У нас 45 миллионов граждан страны не имеют возможности покупать бензин в принципе, для них это недоступный товар. У них денег не всегда хватает не только на одежду, но и на еду. Говорить о том, что мы занимаем в каком-то рейтинге 16-е место, когда у нас 45 миллионов людей недоедают – это непозволительное лукавство», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что Россию было бы правильнее сравнивать не с Люксембургом, который по площади чуть больше Москвы, а с Канадой.
«Канада достаточно большая по территории, там большие расстояния для перевозок, климат похож. По сравнению с Канадой потребление бензина и дизельного топлива на душу населения в России снижено в три раза. Если бы имели возможность столько бензина, сколько нужно для нормальной работы экономики и нормальной жизни населения, мы покупали бы в три раза больше. А мы этого не можем сделать, потому что получаем недостаточно денег. И неважно, на каком месте мы находимся среди европейских государств. Россия тоже европейское государство, но условия жизни, необходимость переездов, в России в разы отличается от того, что мы видим в Европе. Да, этот рейтинг такой забавный, является отправным пунктом для обсуждения – не более того. У России есть масса возможностей: мы, действительно, главная нефтедобывающая страна в мире, и у нас могла бы быть цена на бензин и дизельное топливо ниже, чем она сложилась сейчас. Неуклюжие попытки нашего правительства административными мерами зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо, вызывают жалость и неприязнь одновременно… 75 процентов цены топлива – это налоги. 20 процентов – прямые производственные затраты. 3 процента – логистика. И только два процента – доходы нефтяников. Когда правительство говорит о том, что жирные нефтяники могли бы немножко затянуть пояса и цены на бензин понизить – они либо демонстрируют полную некомпетентность, либо показывают, что они обманывают своих граждан. Жирными котами здесь являются не нефтяники, а наши министры экономического блока и вице-премьер, который за них отвечает – господин Силуанов», - добавил Танкаев.
Танкаев напомнил, что с 1 января 2019 года власти зафиксировали цены на топливо, при этом одновременно существенно подняли налоговую нагрузки на отрасль. В таких условиях розничная цена топлива должна была подскочить примерно на 9 рублей, и тогда нефтяная промышленность не пострадала бы. Однако, подчеркнул собеседник НСН, нефтяная промышленность получила мощный удар.
«Все нефтеперерабатывающие заводы в России одновременно стали убыточными. Те из них, которые входят в вертикально интегрированные компании (29 из 37) – дотируются за счет нефтедобывающих подразделений. Но они свернули все программы реконструкции и все программы строительства новых мощностей. У нас никакого развития в нефтепереработке нет, и долгое время не будет. Это, во-первых. Во-вторых – независимые НПЗ. Они производили примерно десять процентов всего бензина в стране. Эти восемь заводов не могут дотироваться и, естественно, разоряются. Вся наша страна находится на грани бензинового кризиса, потому что потребление потихоньку растет, а производство падает. На прошлой неделе был зафиксирован антирекорд – минимальный уровень переработки нефти за последние несколько лет. Это последствия решения правительства. В этой ситуации нужно снимать налоговое бремя, необходимо полностью отказаться от акциза, и тогда цены на бензин и дизельное топливо на заправках – несколько упадут. Пресс со стороны государственного бюджета, который не дает экономике развиваться, несколько ослабнет, и тогда можно будет надеяться на то, что экономика будет не стагнировать, а, может быть, по чуть-чуть, но развиваться», - заявил эксперт.
Ранее Танкавев в эфире НСН рассказал, почему заявления Киева о намерении покупать газ в Катаре можно сравнить с самоубийством.
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